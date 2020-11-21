Koronavirüse yakalanan Alper Taş hastaneye yatırıldı

Eski Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı ve Sol Parti temsilcisi Alper Taş'ın, baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikayetleri sonrasında perşembe günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıkmıştı. Taş, dün tedavisinin evde devam ettiğini açıklamıştı.

Yapılan tetkiklerde akciğerinde lezyon saptanan Taş, tedbir amaçlı olarak hastaneye yatırıldı.

Durumunda bir olumsuzluk saptanmayan Alper Taş’ın gözlem amaçlı olarak hastaneye yatırıldığı öğrenildi.Taş'ın eşi Füsun Taş'ın da virüs testinin pozitif olduğu ancak belirti göstermediği için evinde karantina altında olduğu belirtildi.