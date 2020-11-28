Kazakistan, Rus Kovid-19 aşısının üretimi için tesis aramaya başladı

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimi için tesis aramaya başladıklarını, bunun için ülkedeki mevcut ilaç fabrikalarından birinin kullanılabileceğini belirtti.

Tsoy, bir gazetecinin Rus aşısının hangi tesislerde üretileceği sorusunu, “Şu anda bu konuyla ilgileniyoruz, tesisi belirlemeye çalışıyoruz. Büyük olasılıkla mevcut ilaç fabrikalarının platformları olacak. Gelecekte ülkemizde üretime başlamak için Rusya'daki meslektaşlarımızla birlikte şu anda Kazakistan'daki imkanları araştırıyoruz” şeklinde yanıtladı.

Tsoy, Sputnik V aşısının şu anda denemelerin üçüncü aşamasında olduğunu hatırlatarak, “Rus meslektaşlarımız, yakın bir zamanda çalışmanın sonuçlarıyla ilgili bizi bilgilendireceklerini söylüyorlar. Birinci ve ikinci aşamalar etkinliklerini gösterdi, bu nedenle şu anda bunu potansiyel aşılardan biri olarak düşünüyoruz” dedi.

Daha önce, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in ile Rus aşısının üretimi için bir tesis kurulması konusunda anlaştıklarını belirtmişti.