Rus virolog: Koronavirüsün tekrar bulaşması mümkün, fakat bu durumlarda hastalık daha hafif geçiyor

Rus viroloji uzmanı Lukaşev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunu geçiren insanların hastalığı tekrar kapmalarının mümkün olduğunu, fakat bu tür durumlarda hastalığın daha hafif seyrettiğini ve vücut için ciddi sonuçlara yol açmadığını belirtti.

Tıbbi Parazitoloji, Tropik ve Vektörle Bulaşan Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Aleksandr Lukaşev, Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e demecinde Kovid-19 geçiren insanların hastalığı tekrar kapmalarının mümkün olduğunu, fakat bu tür durumlarda hastalığın daha hafif seyrettiğini ve vücut için ciddi sonuçlara yol açmadığını ifade etti.

Lukaşev, “İlk enfeksiyonu kapmak oldukça kolay, önceden bir insanda olmayan antikorların daha sonra oluşması, bu kişinin virüsle karşılaştığı anlamına geliyor. Sonrasında ise antikorlar vücutta kalıyor ve virüsün ikinci kez bulaştığını ve antikorların çoğaldığını kanıtlamak çok daha zor” diye konuştu.

İkinci kez bulaşan hastalıkların genel olarak ilk enfeksiyona göre daha hafif geçtiklerine dikkat çeken Lukaşev, “Bağışıklık sistemimizin tüm evrim tarihi ve patojenlerle bir arada bulunmamız, ortalamada tekrarlanan enfeksiyonların daha hafif seyredeceklerini ve bu tür korkunç sonuçlara yol açmayacaklarını gösteriyor” vurgusunu yaptı.

Bunun yanı sıra tüm insanlığın yaklaşık üçte birinin ‘normal koronavirüs bulaşmalarından’ kalan lenfositler sayesinde Kovid-19’dan zaten korunduğu görüşünü dile getiren uzman, “Bu, insanların neden koronavirüs enfeksiyonunu farklı geçirdiklerini açıklayabilir” ifadelerini kullandı.

Lukaşev ayrıca 1-2 yıl sonra koronavirüs sirkülasyonu ve bazı kısıtlamalar devam etse de Kovid-19 sorununun geçerliliğini yitireceğini vurguladı.