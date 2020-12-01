Rusya’da pandeminin başından beri görülen en yüksek koronavirüs sebepli can kaybı

Rusya’da pandeminin başından beri kayda geçen en yüksek günlük can kaybı görüldü. Son bir günde koronavirüs sebebiyle 569 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 40 bin 464’e yükseldi.

Rusya’da SARS-CoV-2, yani Kovid-19'a yol açan virüsün yayılımının önlenmesi için oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre, ülkede son bir gün içinde 26 bin 402 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle pandeminin başından beri koronavirüs testi pozitif çıkmış kişilerin sayısı 2 milyon 322 bin 56 oldu.

Kriz merkezi yetkilileri ayrıca son bir günde koronavirüs sebebiyle 569 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 40 bin 464’e yükseldiği açıklamasını yaptı. Bu, şimdiye dek bir günde görülen en yüksek koronavirüs sebepli vefat sayısı.

Rusya’da yerel makamlar tarafından tescil işlemleri tamamlanmış iki yerli aşı geliştirilmiş durumda. Bu aşılardan ilki olan Sputnik V halka ücretsiz olarak uygulanacak. Yaygın aşılamanın bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün yayılımının önünü kesmek için halkın yüzde 60-70’ine aşı uygulanmış olması gerektiğini söylüyor.