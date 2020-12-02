'Sputnik V aşısı 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacak'

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu özel oturumunda düzenlenen Sputnik V koronavirüs aşısı sunumunda konuştu.

Dmitriyev, “Sputnik V, gelen yılın başından itibaren diğer ülkelerde toplu aşılama için satışa sunulacak” ifadesini kullandı.

“Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin maliyeti doz başına 10 dolardan az olacak” diyen Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen bu aşının, diğer ülkelerde satışa sunulan benzerleri arasında en ucuzu olacağını kaydetti.

Tüm ülkelerde fiyat aynı olacak

Aşıyı, tüm dünyanın erişebileceği hale getirmeye odaklandıklarını dile getiren RDIF Başkanı, aşının tüm ülkelerde aynı fiyattan satışa sunulacağını kaydetti.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 40’tan fazla ülkenin Sputnik V için başvuruda bulunduğunu söyleyen Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1.2 milyar doz için sipariş aldık. Hindistan, Çin, Güney Kore, Arjantin ve diğer ülkelerdeki ortaklarımızla birlikte üretimi üzerinde çalışacağız. Ayrıca ilgi duyan tüm ülkelerle işbirliği kuruyor, teknolojimizi paylaşmak istiyoruz”.

Bu konuda politikayı unutmaları ve sorun üzerinde ortaklaşa çalışmaları gerektiğini belirten Dmitriyev, “Hiçbir aşı küresel sorunu çözemez. Bir dizi aşıya ihtiyacımız var, farklı aşılar birlikte çalışmalı” diye ekledi.