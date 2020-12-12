Maske takmayan kadından polise: Hepinizle görüşeceğim

Kahramanmaraş'ta maske takmayan bir kadın, kendisini uyaran polise, tepki gösterip "Hepinizle görüşeceğim" diyerek tehdit etti.

Kahramanmaraş'ta bir kadın maske takmadığı için kendisini uyaran polisleri tehdit etti.

Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan bir kadını uyardı.

Adı açıklanmayan kadın, maske takmamakta ısrar edince polis kimlik istedi. Sinirlenen kadın, "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi.

'Bizimkisi can değil mi?'

Caddeden geçen bir başka kadın ise "Biz de çıkaralım atalım o zaman, bizimkisi can değil mi?" diyerek polise direnen kadına tepki gösterdi.

'Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime'

Polislere zorluk çıkaran kadın, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" diyerek yoluna devam etmek istedi.

Gözaltına alınarak karakola götürülen kadın, burada da maske takmamakta direndi. "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın" diyen kadın, "Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" şeklinde tehditler savurdu.

Maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulanan kadın hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı.