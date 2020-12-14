Rusya'da 27 bin 328 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son bir günde görülen 27 bin 328 yeni koronavirüs vakası ile beraber pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 2 milyon 681 bin 256’ya çıktı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımının önünün kesilmesi adına kurulan merkezin açıklamasına göre son 24 saatte 27 bin 328 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Söz konusu yeni vakaların 5 bin 874’ünün başkent Moskova’da görüldüğü kaydedildi. Son bir gündeki artışla toplam vaka sayısı 2 milyon 681 bin 256’ya yükselmiş durumda.

Ülkede son bir günde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 450 olarak açıklanmasıyla toplam can kaybı 47 bin 391’e çıktı.

Rusya’da yaygın aşı uygulaması başlamış durumda. Koronavirüs aşıları isteyenlere ücretsiz olarak uygulanıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yılbaşından 7 Ocak’a dek sürecek yeni yıl tatilinde isteyen herkesin aşı olabilmesi için yapılması gereken düzenlemelerin tamamlanması talimatını vermişti.