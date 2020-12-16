Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Kovid-19’u geçirenlerin aşılanmasına ilişkin açıklama

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Aleksey Kuznetsov, Kovid-19’u geçirenlerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve hangi önlemleri almaları gerektiğini anlattı.

Bu kişilerin ilk etapta aşı yaptırmalarına gerek olmadığına dikkat çeken Kuznetsov, ancak ileride aşılamanın mevsimsel olması durumu karşısında hastalığı geçirenler de dahil olmak üzere herkesin aşı olmasının tavsiye edildiğini ifade etti.

Kuznetsov, “Hastalığı geçiren vatandaşların aşı olmasına yönelik yaklaşımlar, bu tür bilgiler elde edildikçe geliştirilecek” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı, hastalığı geçirenlerin tüm koruyucu tedbirleri almaya devam etmeleri gerektiği, zira hastalığı yeniden kapma riskinin yüzde yüz dışlanmadığı konusunda uyarıyor.

Daha önce Sputnik V aşısının klinik testlerinin organizatörlerinden biri olan Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi Dönüşümsel Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, hastalığa karşı antikor geliştiren kişilerin şu anda yeniden koronavirüs aşısı yaptırmalarının bir anlamı olmadığını, hastalığı ağır geçirenlerde daha ciddi bir bağışıklık geliştiğini açıklamıştı.

Bugün daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin tüm bölgelerinde Kovid-19 salgınına karşı aşılamanın başladığını, aşının tüm bölgelere ulaştırıldığını duyurmuştu.