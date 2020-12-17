BM Genel Sekreteri Guterres: Kovid-19'a karşı uluslararası iş birliğiyle mücadele edilmeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nın (COVAX) desteklenmesini isteyen Guterres, bazı ülkelerin halkı için ihtiyaç duydukları sayıdan çok daha fazla Kovid-19 aşısı satın aldığını, bu ülkelerin ihtiyaç duymadıkları aşıları gelişmekte olan ülkelere verebileceklerini belirtti.

Guterres, Kovid-19 ile mücadelenin milliyetçilikle değil, uluslararası iş birliğiyle yapılabileceğini vurgulayarak, "Elbette hükümetlerin kendi halkını koruma sorumluluğu vardır ancak diğer ülkeler de bu korumaya sahip olmadıkça halkınızı koruyamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

'Aşı dünyanın her yerinde herkes tarafından erişilebilir olmalı'

Kovid-19 aşısının eşit dağıtılmasını talep eden Guterres, aşının uygun maliyetli ve dünyanın her yerinde herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) finansmanına ilişkin, "Program kapsamında hala 20 milyar dolarlık bir eksik var" dedi.

Guterres, dünyada askeri harcamaların arttığını ve silah yarışı yapıldığına dikkati çekerek, silahlar yerine dünyanın temel ihtiyaçları için daha fazla para harcanmasını istedi.