Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan uzayan Kovid-19 uyarısı: Her 10 hastadan birinde görülüyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Araştırmalar Kovid-19’a yakalanan her 10 hastadan birinde hastalık belirtilerinin en az 10 hafta (yaklaşık 3 ay) daha devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Ayrıca birçok hastanın enfeksiyonu atlatmasına rağmen Kovid-19’un yıpratıcı etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldığı da biliniyor” dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, NTV'de 'Yeni bir sorun: Uzayan koronavirüs' başlığıyla yayımlanan yazısında, uzmanların ‘Long Covid/ Uzayan-Bitmeyen Kovid’ olarak tanımladığı soruna değindi.

Yazısını “Araştırmalar Kovid-19’a yakalanan her 10 hastadan birinde hastalık belirtilerinin en az 10 hafta (yaklaşık 3 ay) daha devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Ayrıca birçok hastanın enfeksiyonu atlatmasına rağmen Kovid-19’un yıpratıcı etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldığı da biliniyor” diye başlayan Müftüoğlu, "Kovid-19’un (Long Covid) belirtileri neler?" sorarak şu şekilde devam etti:

Kovid-19’u geçirdikten bir süre sonra “ağır yorgunluk ve bitkinlik hali/kronik halsizlik, kafa karışıklığı, unutkanlık, odaklanma sorunu, uyuklama eğilimi, depresif ruh hali/sisli beyin, kalp çarpıntıları, göğüs ağrısı, ritim bozuklukları, uykusuzluk, kas ve eklem ağrıları” gibi belirtilerle ortaya çıkan “LONG COVID SENDROMU” sorununu önümüzdeki günlerde ben de daha sık gündeme getireceğim.

‘Erkeklerden ziyade kadınlarda karşılaştığımız bir problem’

Elimizdeki mevut bilgilere bakılırsa “Long Covid/Uzamış Kovid” yaşlılardan çok gençlerde, erkeklerden ziyade kadınlarda karşılaştığımız bir problem. Ve yine anlaşılan o ki sorunun neden uzayıp gittiği, neden diğer enfeksiyonlar gibi sonlanıp bitmediği henüz meçhul.

‘Yangın söndürülüyor ama…’

Bilinenler şunlar: Yeni koronavirüs ACE2 reseptörleri bulunan her organa ulaşabiliyor. Ve o organda/dokuda hastalığa yol açabiliyor. Ayrıca, sürece “otoimmün bağışıklık” meselesi de karıştığında bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırıp yeni ve farklı hasarlara sebep olabiliyor. Neticede de akut Kovid-19 enfeksiyonunun oluşturduğu yangın söndürülüyor ama süreç için yanmaya devam ederek düşük yoğunluklu bedensel bir iç savaş haline gelebiliyor.

‘Kovid-19 gripten daha tehlikeli’

Çoğumuz ısrarla aynı hatayı yapıyor, koronavirüs grip virüsüyle eş tutmaya, farklı saymaya çalışıyoruz. Oysa işin uzmanı klinisyenler bize hep aynı şeyi söylüyor ve şu bilginin üzerinde ısrarla duruyorlar: Kovid-19 hastalığının etkeni olan yeni tip koronavirüs, grip hastalığının etkeni olan inflüenza virüslerinden daha çok tehlikelidir, daha fazla sayıda ölüme yol açabilir.

'Kovid-19’dan kaybettiklerimiz, grip nedeniyle kaybettiklerimizden katbekat fazla'