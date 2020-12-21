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    Rusya - koronavirüs - Kovid-19

    Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan uzayan Kovid-19 uyarısı: Her 10 hastadan birinde görülüyor

    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
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    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Araştırmalar Kovid-19’a yakalanan her 10 hastadan birinde hastalık belirtilerinin en az 10 hafta (yaklaşık 3 ay) daha devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Ayrıca birçok hastanın enfeksiyonu atlatmasına rağmen Kovid-19’un yıpratıcı etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldığı da biliniyor” dedi.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, NTV'de 'Yeni bir sorun: Uzayan koronavirüs' başlığıyla yayımlanan yazısında, uzmanların ‘Long Covid/ Uzayan-Bitmeyen Kovid’ olarak tanımladığı soruna değindi.

    Yazısını “Araştırmalar Kovid-19’a yakalanan her 10 hastadan birinde hastalık belirtilerinin en az 10 hafta (yaklaşık 3 ay) daha devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Ayrıca birçok hastanın enfeksiyonu atlatmasına rağmen Kovid-19’un yıpratıcı etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldığı da biliniyor” diye başlayan Müftüoğlu, "Kovid-19’un (Long Covid) belirtileri neler?" sorarak şu şekilde devam etti:

    ‘Erkeklerden ziyade kadınlarda karşılaştığımız bir problem’

    • Elimizdeki mevut bilgilere bakılırsa “Long Covid/Uzamış Kovid” yaşlılardan çok gençlerde, erkeklerden ziyade kadınlarda karşılaştığımız bir problem. Ve yine anlaşılan o ki sorunun neden uzayıp gittiği, neden diğer enfeksiyonlar gibi sonlanıp bitmediği henüz meçhul.

    ‘Yangın söndürülüyor ama…’

    • Bilinenler şunlar: Yeni koronavirüs ACE2 reseptörleri bulunan her organa ulaşabiliyor. Ve o organda/dokuda hastalığa yol açabiliyor. Ayrıca, sürece “otoimmün bağışıklık” meselesi de karıştığında bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırıp yeni ve farklı hasarlara sebep olabiliyor. Neticede de akut Kovid-19 enfeksiyonunun oluşturduğu yangın söndürülüyor ama süreç için yanmaya devam ederek düşük yoğunluklu bedensel bir iç savaş haline gelebiliyor.

    ‘Kovid-19 gripten daha tehlikeli’

    • Çoğumuz ısrarla aynı hatayı yapıyor, koronavirüs grip virüsüyle eş tutmaya, farklı saymaya çalışıyoruz. Oysa işin uzmanı klinisyenler bize hep aynı şeyi söylüyor ve şu bilginin üzerinde ısrarla duruyorlar: Kovid-19 hastalığının etkeni olan yeni tip koronavirüs, grip hastalığının etkeni olan inflüenza virüslerinden daha çok tehlikelidir, daha fazla sayıda ölüme yol açabilir.
    'Kovid-19’dan kaybettiklerimiz, grip nedeniyle kaybettiklerimizden katbekat fazla'
    • Salgın sonrası araştırmalar bu bilgiyi doğruladı. Görüldü ki Kovid-19’dan kaybettiklerimiz, grip nedeniyle kaybettiklerimizden katbekat fazla. Üstelik elimizde hâlâ grip virüsüne karşı kullandığımız kadar güçlü bir aşı ve ilaç yok. Kovid-19’un daha ölümcül olduğunu doğrulayan yeni bir araştırma neticesi de Fransa’dan geldi. Fransa Medikal Sağlık ve Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı bu çalışmada Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının mevsimsel grip nedeniyle yaşanan ölümlerden 3 kat daha fazla olduğu net ve açık olarak ortaya çıktı. Bu araştırmanın başka çarpıcı sonuçları da var. Özeti şudur: Lütfen hâlâ ve ısrarla koronavirüsü grip virüsüne, Kovid-19 hastalığını mevsimsel gribe benzetme yanlışına düşmeyelim.

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    Etiketler:
    Salgın, Belirti, Osman Müftüoğlu, Virüs, Grip, NTV, Kovid-19, Koronavirüs
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