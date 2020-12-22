Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Virüs çok mutasyon geçiriyor, daha öncede buna benzer mutasyonlar raporlandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Korona virüslerin sürekli mutasyon geçirdiğini ve önceden de buna benzer mutasyonların raporlandığını belirterek “Ne olursa olsun şu anda henüz tam bilinmeyen bir süreç başlamış oldu. Dünya bunu ciddiye aldı, öyle anlaşılıyor” dedi.