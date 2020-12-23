Rusya ve İran, koronavirüs aşılarının ortak üretimini görüştü

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Haşemi, Rusya ve İran'ın koronavirüse karşı etkili aşıların ortak üretimi konusunu istişare ettiğini belirtti.

Rus basınında temsilcilerle bir araya gelen Hüseyin Haşemi, Moskova ve Tahran'ın koronavirüs aşılarının ortak üretimine dair görüşmeler yaptığını kaydetti.

Haşemi, "Rus tarafıyla ortak aşı üretimini istişare ettik. Görüşmeler, İran ve Rusya Sağlık Bakanlıkları arasında yapıldı. Ortak üretim hem imalat hacmimizi artırabilir hem de komşu ülkelerin pazarlarındaki ihtiyacı karşılayabilir" dedi.

Haşemi, görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını da ekledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Tahran'ın yurtdışından aşı alımı sürecinde Sputnik V de dahil Rus aşılarını da değerlendirdiğini söylemişti.