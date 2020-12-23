Rusya'da vaka sayısı 27 bin 250 arttı

Rusya’da son 24 saatte 27 bin 250 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 933 bin 753’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, günlük vaka sayısı 27 bin 250 artarak 2 milyon 933 bin 753’e çıktı.

Başkent Moskova’da 5652, St. Petersburg’da 3749, Moskova bölgesinde 1540 vaka tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 549 artarak 52 bin 461’e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 24 bin 447 artarak 2 milyon 343 bin 967’ye ulaştı.