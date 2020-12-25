Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya'nın salgınla mücadeledeki rolü paha biçilmez

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin tıbbi yardım, ilaç geliştirme ve hasta yönetimi taktikleri konusunda yüksek yetkinliğe sahip bir ülke olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki rolünün 'paha biçilmez' olduğunu kaydetti.

Basın mensuplarına konuşan Muraşko, "Rusya'nın tıbbi yardımın sağlanması, ilaçların geliştirilmesi ve hasta yönetimi taktikleri konusunda yüksek yetkinliğe sahip bir ülke olarak bu dönemde oynadığı role paha biçilemez. Bana göre, bunda Rus doktorların rölü büyük öneme sahip" ifadelerini kulandı.

Muraşko, 2021'de sağlık sektörüne çok büyük görevler düştüğünü ve Kovid-19 salgınının üstesinden mutlaka gelinmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"2021'de sağlık alanında çözmemiz gereken çok büyük sorunlar var, yeni koronavirüs enfeksiyonunu yenmemiz ve her zamanki görevlerimize geri dönmemiz gerekiyor."

Muraşko, pandemi sırasında Rus sağlık sistemi tarafından çocuklar ve kanser hastalarına sağlanan yardımın durmadığını belirterek "Bu dönemde, kanser hastaları, hemodiyaliz gerektiren hastalar, çocuklar ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili diğer birçok alandaki hasta kategorilerinin çıkarlarının gözetildiğini ve yapılan yardımın durmadığını belirtmek isterim" diye konuştu.

Doktorlara 2020 yılındaki çalışmaları, ilgileri ve görevlerine bağlılıklarından dolayı teşekkür eden Muraşko, 5 binden fazla sağlık çalışanının çeşitli ödüllere layık görüldüğünü vurguladı.