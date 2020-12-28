Sputnik V ile yapılan aşılamanın 42. gününde üretilen antikor seviyesi açıklandı

Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı (Roszdravnadzor), Sputnik V aşısı ile yapılan aşılamanın 42. gününde koronavirüse karşı üretilen ortalama antikor titresinin 44.47 olduğunu bildirdi.

Roszdravnadzor’un sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sputnik V aşısı ile yapılan aşılamanın 42. gününde koronavirüse karşı üretilen ortalama antikor titresinin 44.47 olduğu, kadınlarda ve erkeklerde üretilen antikor seviyelerinin farklı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Antikor seviyeleri erkekler ve kadınlar arasında önemli farklılık göstermedi. Aşılamanın başlangıcından sonraki 42. günde aşılanmış gönüllülerde nötralize edici antikorların ortalama geometrik titresi 44.47, serokonversiyon (antikor görülme) seviyesi yüzde 95.83 idi. Farklı cinsiyet ve yaştaki gönüllüler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmadı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca koruyucu antikor titresinin ve koruma sağlama süresinin henüz bilinmediği ifade edildi. Aşının etkinlik oranı ise yüzde 91’in üzerinde.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği ve dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 virüsünün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.