'Çin'in geliştirdiği aşının kullanımı, Çin'de yasak' iddialarına yanıt

Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Faz-3 aşamasında olduğu için Çin'de kullanımının henüz yasal olmadığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.