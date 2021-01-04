Lübnan'da vaka sayılarında artış nedeniyle şubat ayına kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Başbakan Hassan Diyab başkanlığında, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı alınacak yeni tedbirler görüşüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

Sokağa çıkma yasağının 18.00-05.00 saatlerini kapsayacağı aktarıldı.

'Salgın Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştı'

Öte yandan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Hasan, hastanelerin doluluk nedeniyle daha fazla hasta kabul edemeyeceğini ve salgının Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığını söyledi.

Hasan, ticari işletmelerin kapatılması ve kısmi sokağa çıkma yasağı kararının oy birliğiyle alındığını aktardı.

İçişleri Bakanı Fehmi de salgının önüne geçmek için tüm vatandaşların söz konusu tedbirlere uyması çağrısında bulunarak, ülkeye giriş yapanların sayısını düşürmek amacıyla bu süre zarfında yeni bir mekanizma belirleyeceklerini ifade etti.

Salgının yayılma hızında artış görülen Lübnan'da, Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 861 yeni vaka tespit edildiği bildirilmişti.

Lübnan'da son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 1512'ye, vaka sayısı da 192 bin 139'a yükseldi.