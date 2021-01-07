Reuters: Sinovac'ın aşısı Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi

Reuters, çalışmalara katılan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarında yüzde 78 etkinlik gösterdiğini duyurdu.

CoronaVac aşısının 3. faz ara sonuçlarında yüzde 78 etkin olduğunun ortaya çıktığı ve bu sonuçların Brezilya'nın sağlık düzenleme ajansı ANVISA'ya iletildiği belirtildi.

CoronaVac'ın klinik deneyleri Brezilya'yla birlikte Türkiye ve Endonezya'da sürüyor. CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri temmuz sonlarında başlamıştı.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya'nın CoronaVac aşısını bu ay içinde kullanmaya başlaması bekleniyor. Sinovac firmasının Türkiye'nin yanı sıra Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland'la da aşı anlaşmaları bulunuyor.

CoronaVac’ın etkinliği, Moderna veya Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 90'dan fazla başarı oranını takip etse de taşınması ve saklanması daha kolay bir aşı olma özelliğine sahip.

Sonuçlar henüz kamuya açıklanmadığı için isimsiz olarak konuşan kaynağa göre, şirketin Brezilyalı ortağı biyomedikal merkezi Butantan, etkinlik verilerini federal sağlık düzenleyicisi Anvisa'ya perşembe sabahı bir toplantıda sunarak, aşının acil kullanımı için onay istedi.