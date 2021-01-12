DSÖ: 2021’de toplum bağışıklığına ulaşmamız mümkün değil

Dr. Swaminathan, bugünkü basın brifinginde, “2021’de toplum bağışıklığına ulaşamayacağız. Bazı ülkelerde savunmasız insanlar kalacak” diye konuştu.

Önlemlere en azından yıl sonuna kadar uyulması gerekeceğini belirten uzman, “Risk grubunda yer alan kişiler aşılana kadar önlemlere uyulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Bir yıl önce aynı anda birkaç aşının olacağını hayal etmek bile zordu” diyen Dr. Swaminathan, aşı beklemede sabırlı olma çağrısında bulundu.