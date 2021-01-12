Ege Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 DNA aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu

Ege Üniversitesi'nin (EÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı bildirildi.

Ege Üniversitesi'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesindeki EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubunu ziyaret ettiği, Doç. Dr. Mert Döşkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti.

​​​​​​​Koronavirüse karşı 4 farklı prototip geliştirdiklerini bildiren Döşkaya, "Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz 2 aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz" İfadelerini kullandı.

Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini kaydetti.

© AA Ege Üniversitesi"deki aşı çalışmaları

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar hem korona virüse karşı hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara kısa sürede koruyucu aşı geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.