Moskova ve Riyad, Sputnik V aşısının Suudi Arabistan’da üretimini görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Riyad’ın Sputnik V koronavirüs aşısının üçüncü araştırma aşamasının organizasyonunu ve Suudi Arabistan’da üretim olasılığını görüştüğünü belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve ilgili Suudi kurumları, Rus ‘Sputnik V’ aşısının Suudi Arabistan Kraliyeti’nde üçüncü araştırma aşamasının organizasyonu ve üretiminin lokalizasyonu ile ilgili konular üzerinde çalışmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Feysal Bin Farhan El-Saud yarın Moskova’ya geliyor. Suudi bakanın yarın Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede masaya yatırılacak konular arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele de gösteriliyor.