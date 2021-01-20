Laçin'de koronavirüs sıfırlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Çorum Laçin ilçesinde pozitif vaka kalmadı.

Laçin Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde Kovid-19 hasta ya da temaslısının kalmadığı duyuruldu.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Laçin Kaymakamı Emine Karataş, ilçedeki son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün itibarıyla ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim."