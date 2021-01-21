Kaliforniya'da Kovid-19'un 'tamamen yerli' yeni bir türüne daha rastlandı

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 'CAL.20C' adı verilen yeni türün geçen temmuz ayında ortaya çıktığı, ancak kasım ayına kadar gizli kaldığı düşünülüyor.

Kasımdan sonra büyük hızla yayılmaya başlayan yeni mutasyonun, Los Angeles'taki bir laboratuvarda 13 Ocak'ta alınan örneklerin yarısından fazlasında tespit edildiği belirtildi.

Los Angeles merkezli Cedars-Sinai sağlık merkezinde çalışan bir bilim insanı, yaptığı açıklamada "Avrupa’dan gelmeyen kendi sorunumuz var. Bu mutasyon gerçekten de burada ortaya çıktı ve bayram döneminde yayılma fırsatı oldu" ifadelerini kullandı.

Haberde, yeni mutasyonun diğerlerinden daha ölümcül olduğu yönünde hiçbir delilin olmadığı kaydedildi. Daha hızlı yayılıp yayılmadığı da henüz bilinmiyor.

Daha önce Kaliforniya'nın San Francisco ve Santa Clara şehirlerinde yeni Kovid-19 mutasyonuna rastlandığı bildirilmişti. L452R olarak adlandırılan yeni türünün bölgeye Danimarka’dan getirildiği düşünülüyor.