ABD’de Kovid-19 vakaları 25 milyonu geçti

ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 176 bin 257 artışla 25 milyon 571 bin 79'a çıktı.

ABD'de doğrulanmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 milyonu geçti.

Bununla beraber, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 427 artarak 427 bin 657’ye yükseldi. Son haftalarda, günlük can kaybı 4 bini aşmıştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 331 bini ve Covid-19 testi yaptıranların sayısı 297 milyon 399 bini geçti.

Covid Takip Projesi’ne göre vakalar Şükran Günü ve Noel’den sonra yeni bir sıçramayla son aylarda hızla arttı.

Hastane yatışları bu ayın başlarında pandemi boyunca kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı ancak yetkililer yatışlarda yavaş yavaş düşme gözlendiğini de söyledi.

Başkan Joe Biden yönetimi geçen hafta, aşılamanın ve testlerin hızlandırılması için birtakım önlem almıştı.

Biden, Amerikalılara maske takmanın çok önemli olduğunu söyledi ve can kaybının çok daha kötüye gidebileceği konusunda uyardı:"Açık konuşayım; İşler iyiye gitmeye başlamadan önce daha da kötüye gitmeye devam edecek."