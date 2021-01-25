Kayıt
22:39 25 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti

    © AP Photo / Emilio Morenatti
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043632437_0:40:1800:1052_1200x675_80_0_0_100360f4fea13b597f0386561c41a2c8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202101251043656121-dunya-genelinde-kovid-19-vaka-sayisi-100-milyonu-gecti/

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 milyonu aştı.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10'a yükseldi.

    ABD - Florida - koronavirüs - Kovid-19
    © REUTERS / Maria Alejandra Cardona
    ABD’de Kovid-19 vakaları 25 milyonu geçti

    ABD, 25 milyon 734 bin 127 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

    Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 677 bin 710 ile Hindistan, 8 milyon 850 bin 135 ile Brezilya, 3 milyon 738 bin 690 ile Rusya, 3 milyon 669 bin 658 ile İngiltere, 3 milyon 57 bin 857 ile Fransa, 2 milyon 633 bin 185 ile İspanya, 2 milyon 475 bin 372 ile İtalya, 2 milyon 435 bin 247 ile Türkiye, 2 milyon 152 bin 2 ile Almanya, 2 milyon 15 bin 485 ile Kolombiya, 1 milyon 867 bin 223 ile Arjantin, 1 milyon 763 bin 219 ile Meksika, 1 milyon 478 bin 119 ile Polonya, 1 milyon 412 bin 986 ile Güney Afrika, 1 milyon 379 bin 286 ile İran, 1 milyon 194 bin 328 ile Ukrayna ve 1 milyon 99 bin 13 ile Peru izliyor.

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 144 bin 141 kişi yaşamını yitirdi, 72 milyon 12 bin 172 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 851 bin 823 hasta tedavi altında bulunuyor.

    'Gizemli' hastalıktan küresel salgına

    Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.

    İlk başta Çin ve çevresini etkileyen "epidemi" (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan Kovid-19, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden "pandemiye" (küresel salgın) dönüştü.

    Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü.

    Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün sebep olduğu anlaşılacaktı.

    DSÖ, 7 Ocak 2020'de gizemli hastalığın "yeni tip bir koronavirüsten" kaynaklandığını açıkladı.

    Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olduğu düşünülen bu koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.

    Örgüt, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti, 11 Şubat 2020'de de yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adı verildiğini duyurdu.

    Sonraki günlerde dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlendi, salgının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana gündemi oldu.

    Salgın halen dünyayı etkilemeye devam ediyor.

    Günde 580 binden fazla vaka, 13 binden fazla ölüm

    Dünya genelinde günlük vaka sayısı 8 Ocak'ta 842 bin 872'ye ulaşarak "tepe noktasını" gördü. Son 7 günde ortalama 588 bin 481 vaka tespit edildi.

    Dünya genelinde günlük can kaybı sayısı 20 Ocak'ta 17 bin 490'a çıkarak "tepe noktasına" ulaştı. Son 7 günde ortalama 13 bin 172 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

    Dünya genelindeki vaka sayısı 2 Nisan 2020'de 1 milyonu, 20 Mayıs 2020'de 5 milyonu, 27 Haziran 2020'de 10 milyonu, 27 Ağustos 2020'de 25 milyonu, 7 Kasım 2020'de 50 milyonu, 17 Aralık 2020'de 75 milyonu aşmıştı.

    Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 Eylül 2020'de 1 milyona, 14 Ocak'ta ise 2 milyona ulaşmıştı.

    Etiketler:
    ABD, Koronavirüs testi, Kovid-19
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet