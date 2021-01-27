Güney Afrika, Sputnik V konusunda Rusya'yla işbirliği planı hazırlıyor

Sputnik'e konuşan Maya, "Yerel partnerlerimiz ve bilim insanlarımız Sputnik V hakkında ortak görüşlere sahip. Dünya aşı rekabetiyle karşı karşıya olmasına rağmen, BRICS topluluğunun bir parçası olduğumuz için şanslıyız. Rus Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği seçeneklere sahibiz ve kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

Maya, Sputnik V'nin tedarikine ilişkin planların hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Güney Afrika hükümetinden yetkililerin bu ülkedeki Rus büyükelçisiyle birkaç görüşme yaptığını da anlatan Maya, görüşmelerin 'birçok şey vaat ettiğini' vurguladı.