Azerbaycan, Sputnik V-AstraZeneca kombine aşısının ilk klinik testlerinin kendi topraklarında yapılmasına izin verdi

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Rus Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V ile AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği AstraZeneca aşısının kombinasyonundan oluşan aşının insanlar üstündeki deneylerinin yapılması için izin verdi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği izinle birlikte kombine aşının testleri şubat sonuna kadar başlayacak.

RDIF, bu tür çalışmaların yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı en etkili silahı üretmek açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Açıklamada sözlerine yer verilen RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Koronavirüsü yenmek için uluslararası çabalarımızı birleştirmeli ve en gelişmiş çözümleri kullanmalıyız. Önde gelen hakemli tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir makale, Sputnik V'nin yüzde 91.6 etkili olduğunu gösterdi. Bu, dünyada yüzde 90'ın üzerinde etkinliğe sahip sadece üç aşıdan biri. Uygun fiyatlı ve etkili aşıların sayısını artırmak için diğer üreticilerle işbirliği yapmaya hazırız. Sputnik V aşısı ile AstraZeneca aşısının kombinasyonunun klinik testlerine yönelik ortaklık, bu tür bir işbirliğinin dünyadaki ilk ve çok önemli örneği oldu" dedi.

A clinical study of #SputnikV/AstraZeneca vaccine, the 1st registered study of a combined COVID-19 vaccine in the world is approved to start in Azerbaijan. Such studies are important to create the most effective weapon against new coronavirus mutations. https://t.co/n3mUC1Hwiz — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 9, 2021

Hem İngiliz hem de Rus aşısı, iki doz halinde uygulanacak biçimde geliştirildi. İkinci doz, birinci doz sayesinde oluşan bağışıklığı güçlendirmek adına uygulanıyor. Ayrıca her iki aşı da antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan viral vektör aşıları.

The Lancet’te geçen hafta yayınlanan makalede incelenen son ara sonuçlara göre Sputnik V yüzde 91.6 etkinlik oranına sahip.

AstraZeneca’nın aşısına dair son ara sonuçlarsa etkinlik oranının yüzde 70 olduğunu göstermişti. Ardından Sputnik V aşısının geliştiricileri kendi aşılarıyla kombine edilmesi halinde AstraZenaca’nın etkinliğinin artabileceği önerisini sunmuştu.

AstraZeneca bu öneriyi değerlendirmekle beraber, daha sonra kendi aşısının bir dozu ile Pfizer/BioNTech aşısının bir dozunun kombine edilmesinin iyi bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmayacağını anlamak için de klinik deneme gerçekleştirme kararı aldı.