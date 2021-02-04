Sputnik V-AstraZeneca kombinasyon aşısının klinik denemeleri Azerbaycan ile Ortadoğu’da başlıyor

AstraZenaca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği İngiliz aşısı ile Rusya’da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının kombinasyonundan oluşan aşının insanlar üstündeki deneylerinin gelecek hafta başlayacağı belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, “İngiliz AstraZeneca/Oxford aşısı ile Rus Sputnik V aşısının kombinasyonunu içeren aşının deneyleri gelecek hafta Azerbaycan ile birkaç Ortadoğu ülkesindeki gönüllüler üstünde başlayacak” açıklamasını yaptı.

Dmitriyev klinik denemelerde yer alacak kişilere en başta AstraZeneca aşısının bir dozunun uygulanacağını, 29 gün sonraysa Sputnik V aşısının bir dozunun uygulanacağını belirtti.

RDIF Direktörü ayrıca, klinik testlerin ilk sonuçların mart ayında belli olmasını beklediklerini kaydetti.

Söz konusu Sputnik V-AstraZeneca aşısı, dünyanın ilk kombinasyon koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyor.

AstraZeneca yetkilileri, geliştirdikleri aşının etkililik oranını artırıp artırmayacağını görmek için iki aşının kombinasyonundan oluşacak aşının klinik denemelerine başlamayı planladıklarını söylemişti.

Kirill Dmitriev, CEO of RDIF: World’s 1st COVID-19 alternating dose vaccine study is Sputnik V/AZ’s registered on Dec. 24. #SputnikV is based on heterogeneous boosting with stronger immune response robust to mutations. We welcome others using this approach https://t.co/JQ8MIDEJgg — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 4, 2021

​Hem İngiliz hem de Rus aşısı, iki doz halinde uygulanacak biçimde geliştirildi. İkinci doz, birinci doz sayesinde oluşan bağışıklığı güçlendirmek adına uygulanıyor. Ayrıca her iki aşı da antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan viral vektör aşıları.

İngiliz tıp dergisi The Lancet’te bu hafta yayınlanan makalede incelenen son ara sonuçlara göre Sputnik V yüzde 91.6 etkinlik oranına sahip.

BREAKING:#SputnikV phase 3 clinical trials results in @TheLancet. Its 91.6% efficacy overall & 100% for severe cases have been validated by internationally peer reviewed data. With logistics at +2 +8C and <$10/shot, Sputnik V is a vaccine for all humankind.https://t.co/Fk5CHHkqIv — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 2, 2021

​AstraZeneca’nın aşısına dair son ara sonuçlarsa etkinlik oranının yüzde 70 olduğunu göstermişti. Ardından Sputnik V aşısının geliştiricileri kendi aşılarıyla kombine edilmesi halinde AstraZenaca’nın etkinliğinin artabileceği önerisini sunmuştu.

AstraZeneca bu öneriyi değerlendirmekle beraber, daha sonra kendi aşısının bir dozu ile Pfizer/BioNTech aşısının bir dozunun kombine edilmesinin iyi bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmayacağını anlamak için de klinik deneme gerçekleştirme kararı aldı.