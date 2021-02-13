RDIF: Bazı ülkeler Sputnik V aşısının onaylanmasına karşı provokasyon hazırlığı içinde

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, bir dizi ülkedeki rakip şirketlerin ve siyasi güçlerin Sputnik V aşısının onaylanmasını engellemek için provokasyon hazırlığında olduğunu söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Dmitriyev, "Çok sayıda başka şirket, rakip, siyasi güç, Sputnik V'nin onaylanmasının önüne geçmek için birçok ülkede girişimlerde bulunuyor'' ifadesini kullandı.

Sputnik V'nin şimdiye dek 27 ülkede onaylandığını ve bunun çok aktif, yoğun bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu kaydeden Dmitriyev, "Bir dizi ülkede Sputnik V'ye karşı provokasyon planlandığını bile biliyoruz. Ancak elbette Sputnik V ve biz ilerlemeye devam ediyoruz. Bu, dünyanın en fazla kabul edilmiş aşılarından biri" dedi.

Bugün RDIF, Kazakistan'ın Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını tescilleyen 27. ülke olduğunu duyurmuştu.

Sputnik V şu an Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ ve Saint Vincent, Grenadinler ve Kazakistan'da tescillenmiş durumda.