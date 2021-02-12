RDIF’in Twitter’da yaptığı açıklamada “Kazakistan, Sputnik V aşısını tescilleyen 27. ülke oldu” ifadeleri kullanıldı.
Sputnik V şu an Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ ve Saint Vincent ve Grenadinler’de tescillenmiş durumda.
Kazakhstan becomes the 27th country to authorize #SputnikV vaccine.— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021
Қазақстан Sputnik V вакцинасына рұқсат берген 27-ші мемлекет болды. pic.twitter.com/KPJqEJPLvd
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