Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 93 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1235 oldu, 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

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