Rusya'da 16 Kasım'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı en düşük can kaybı

Rusya’da gün içinde Kovid-19 nedeniyle 337 can kaybı meydana geldi. Bu 16 Kasım’dan bu yana kaydedilen en düşük can kaybı. Gün içinde kaydedilen yeni vaka sayısı ise 12 bin 604 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da günlük vaka sayısı 12 bin 604 artarak 4 milyon 177 bin 330’a yükseldi.

Başkent Moskova’da 1723, St. Petersburg’da 957, Moskova bölgesinde 728 vaka kaydedildi.

Gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı 16 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 337 oldu. Şimdiye kadar 83 bin 630 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı da gün içinde 12 bin 943 artarak 3 milyon 726 bin 388’e çıktı.