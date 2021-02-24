ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson & Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısı etkili ve güvenli

Cuma günü Johnson & Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısına acil kullanım izni vermek için toplanacak olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşının acil kullanım için onaylanmasının önünün açıldığını belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün yaptığı değerlendirmede, ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.

Aşının cuma günü acil kullanım iznini görüşecek olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aynı uygulamayı daha önce Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarına acil kullanım izni vermeden önce de yapmıştı.

Johnson & Johnson, geçen ay Kovid-19’a karşı geliştirdikleri tek dozluk aşının yaklaşık 44 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde yüzde 66 oranında etkinliğe sahip olduğunu açıklamıştı.

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamaya göre aşı ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da yüzde 57 oranlarında etkinlik gösterdi. Yeni bir varyantın yayıldığı yerlerde ise aşının ağır hasta vakalarını durdurmada genel olarak yüzde 85 etkili olduğu açıklandı.