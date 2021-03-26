Norveç, AstraZeneca aşısını en az 3 hafta daha kullanmayacak

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin ortaklaşa ürettiği koronavirüs aşısına yönelik endişeler, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı'nın olumlu açıklamalarına rağmen devam ediyor. Bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesi üzerine aşının kullanımının 11 Mart'ta durdurulduğu Norveç'te bugün aşının ilerleyen süreçte uygulanıp uygulanmayacağına dair karar verilmesi bekleniyordu. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının kullanımına devam edip etmeme kararının 3 hafta daha ertelendiği bildirildi.

'Daha fazla zaman gerek'

FHI Direktörü Camilla Stoltenberg, aşının kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığına yönelik, "15 Nisan'a kadar yeni bir karar vereceğiz. Nedensellik olup olmadığını belirlemek ve farklı yaş grupları için gerçek riski ve daha iyi bir temele sahip olmak için çeşitli süreçler başlattık. Daha fazla bilgi almak için daha fazla zamana sahip olmak gerekiyor" dedi.

Norveç'te AstraZeneca aşısı uygulandıktan sonra kan pıhtılaşması, kanama ve düşük trombosit nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti.

Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 656 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam 90 bin 935 vaka kaydedildi.

Öte yandan dün, Danimarka İlaç Ajansı da AstraZeneca aşının kullanımının durdurulması kararının 3 hafta daha uzatıldığı açıklamıştı. Kararın "ihtiyati tedbir" kapsamında alındığı belirtilmişti.