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    Dünya Sağlık Örgütü: AstraZeneca, salgın sürecinde kâr etmeyen tek şirket

    © REUTERS / Pedro Nunes
    Koronavirüs salgını
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının yüzde 79 etkili olduğunu ve şirketin, salgın sürecinde kâr elde etmeyen tek şirket olduğunu ifade etti.

    DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin mevcut verilere göre AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olmadığı sonucuna vardığını hatırlattı.

    AstraZeneca'nın Şili, Peru ve ABD'de 32 binden fazla insan üzerinde yapılan aşı denemesinin olumlu sonuçlarını açıkladığını kaydeden Ghebreyesus, "Aşı, semptomatik Kovid-19'u önlemede yüzde 79, hastaneye yatış ve ölümü önlemede ise yüzde 100 etkiliydi. Bu veriler, AstraZeneca aşısının güvenli ve etkili olduğunun bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

    'Salgın sürecinde kâr elde etmeyen tek şirket'

    AstraZeneca'nın Kovid-19 salgını sürecinde üretilen aşılardan kâr elde etmeyen tek şirket olduğunu belirten Ghebreyesus, aşı üretimini hızlandırmak ve aşıları yaymak konusunda firmanın karşılaştığı zorluklar hakkında AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ile görüştüğünü bildirdi.

    Ghebreyesus, "Şimdiye kadar AstraZeneca, salgın sırasında Kovid-19 aşısından kâr elde etmemeyi taahhüt eden tek şirkettir. Şimdiye kadar Güney Kore'deki SK Bio ve Hindistan Serum Enstitüsü de dahil olmak üzere teknolojisini birkaç şirkete lisanslayarak aşı sermayesine önemli bir katkıda bulunan tek aşı geliştiricisidir" dedi.

    'Zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurum büyüyor'

    Kovid-19 aşılarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için acil adımlar atılmadıkça dünyanın ahlaki başarısızlığın eşiğinde olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, şöyl devam etti:

    "Bu başarısızlığı önleyecek araçlara sahibiz, fakat bunu önlemek için ne kadar az şey yapılması şaşırtıcı. Zengin ülkelerde uygulanan aşı sayısı ile COVAX aracılığıyla uygulanan aşı sayısı arasındaki uçurum büyüyor. Artık Kovid-19 hastalığı riski düşük olan daha genç, sağlıklı insanları aşılayan ülkeler, bunu diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarının, yaşlıların ve diğer risk altındaki grupların yaşamları pahasına yapıyor."

    © REUTERS / Frank Augstein
    İngiltere Başbakanı Johnson, AstraZeneca aşısı oldu
    Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağılımının sadece ahlaki bir rezalet olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve epidemiyolojik olarak kendi kendini engellediğini belirterek, "Bazı ülkeler tüm nüfuslarını aşılamak için yarışırken, diğer ülkeler hiçbir şeye sahip değil" ifadelerini kullandı.

    Virüsün daha fazla yaygınlaşmasının daha fazla mutasyona neden olacağını kaydeden Ghebreyesus, "Ne kadar fazla varyasyon ortaya çıkarsa, varyasyonların Kovid-19 aşılarından kurtulma ihtimali o kadar artar. Virüs herhangi bir yerde yayılmaya devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek, ticaret ve seyahat kesintiye uğramaya devam edecek ve ekonomik iyileşme daha da gecikecektir" dedi.

    Ghebreyesus, dünyada örnek oluşturan bazı ülkeler olduğunu kaydederek, "Güney Kore, ikili anlaşmalar yoluyla kolayca Kovid-19 aşılarını satın alabilecek yüksek gelirli bir ülke olmasına rağmen COVAX ile aşı sırasını bekledi" değerlendirmesinde bulundu.

    Afrika ülkelerinden AstraZeneca aşısı talebi

    DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao ise Afrika'da hiçbir ülkenin AstraZeneca aşısını reddetmediğini belirtti.

    Simao, bu aşıya ilişkin güvenlik kaygılarının sona erdiğine işaret ederek, "Her şey normale döndü, Afrika kıtasında AstraZeneca'yı reddeden hiçbir ülke yok" diye konuştu.

    Etiketler:
    COVAX, Salgın, Koronavirüs aşısı, AstraZeneca, Kovid-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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