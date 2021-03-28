'Yoğun bakımlar yüzde 85 dolu'

Türk Yoğun Bakım Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Türkiye'nin üçüncü dalganın yükselen ayağında bulunduğunu düşündüğünü belirtirken, servis ve yoğun bakım tedavisin ihtiyaç duyan hasta sayısının arttığını kaydetti.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Uyar, şunları söyledi:

"Kovid-19 hastaları için ayrılan yerler yetersiz kalmakta. Kovid-19 yoğun bakımları ikinci dalganın sonunda yaklaşık yüzde 40'lara inmişken şu an 80-85 civarında. Tam dolu olmasına az kaldığı için yeni birimler açma çabası var sağlık kuruluşlarında."

Prof. Dr. Uyar, yoğun bakımdaki yaş ortalamasının düştüğünü belirterek hastalığın daha ağır ve daha uzun seyretme eğilimde olduğunu kaydetti.