Bakan Selçuk'tan 'koronavirüs meslek hastalığı olsun' talebine yanıt: Evde hastalananlar var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, koronavirüsün meslek hastalığı kabul edilmesi talebine "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bütün memur konfederasyonları ek zam isterken hükümet talebi görmezden geldi.

Öte yandan sağlık çalışanları için koronavirüsün illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerine ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" karşılığını verdiği ifade edildi.

KPDK toplantısından öne çıkanlar şu şekilde: