Rusya ile Almanya, Sputnik V aşısını görüşmeye başladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Almanya hükümeti temsilcileri, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V tedarikiyle ilgili görüşmelere başladı.

Sputnik V’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “RDIF, Almanya hükümeti temsilcileriyle Almanya için Sputnik V aşısının alımıyla ilgili görüşmelere başladı” ifadesine yer verildi.

Daha önce Almanya’nın bazı bölgeleri, Sputnik V aşısının tedarikini ve üretimini görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

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