Rusya ile Almanya, Sputnik V aşısını görüşmeye başladı

Sputnik V’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “RDIF, Almanya hükümeti temsilcileriyle Almanya için Sputnik V aşısının alımıyla ilgili görüşmelere başladı” ifadesine yer verildi.
Daha önce Almanya’nın bazı bölgeleri, Sputnik V aşısının tedarikini ve üretimini görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany.— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021
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