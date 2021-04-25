Moldova’dan Rusya’ya Sputnik V aşı tedariki için teşekkür

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesine insani yardım olarak sunulan Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V için Rusya’ya teşekkür etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait uçağın, Sputnik V aşısının ilk partisini Moldova’nın başkenti Kişinev’e ulaştırmasıyla ilgili Facebook hesabından açıklamada bulunan Sandu, “Bugün Moldova’ya 142 bin doz Sputnik V aşısı getirildi. Bu aşılama sürecini hızlandıracak. Ülkemize yapılan bu bağıştan dolayı Rusya Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Bu, aşılanan kişiler kategorisini genişletme fırsatını veriyor” diye yazdı.

Aşılamanın, normal hayata dönme fırsatı olduğunu kaydeden Sandu, toplum olarak aşılanmanın önemine vurgu yaparak, “Devlet olarak vatandaşların olabildiğince çok çeşit aşıya erişimini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam etmeliyiz” ifadesini kullandı.

‘Rusya hiçbir zaman Moldova’dan vazgeçmeyecek’

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın üyesi Viktor Seliverstov, ülkesinin hiçbir zaman Moldova’dan vazgeçmeyeceğini ve bu ülkeye ve halkına yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

Rus milletvekili Seliverstov, Moldova’ya gönderilen Sputnik V aşısının ilk partisine eşlik etti.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de bir brifingde konuşan Seliverstov, “Tarihi bağlar, Moldova’nın Rusya’dan, Rusya’nın da Moldova’dan vazgeçmesini isteyen kişiler istediği diye kolay kolay kopamaz. Rusya hiçbir zaman Moldova’dan vazgeçmeyecek. Moldova vatandaşları, güvenilir bir partnere, güvenilir bir komşuya sahip olduklarını bilmeli. Rusya’nın Moldova’ya eskiden de yardım ettiği, yardım etmeye devam edeceğine inanmalılar” ifadesini kullandı.