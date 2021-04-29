Bangladeş'te Rus Sputnik V aşısının üretilmesi önerisi kabul edildi

Dhaka Tribune gazetesinin aktardığına göre, Bangladeş Hükümeti Ekonomik İşler Komitesi, Sağlık Bakanlığı’nın Rus Sputnik V aşısının ülkede üretilmesi önerisini onayladı.

Gazeteye konuşan hükümetten bir yetkili, “Ekonomik İşler Komitesi, Sağlık Bakanlığı'nın Rus ve Çin aşılarının ülkede üretimini teşvik etme önerisini prensipte kabul etti” dedi.

20 Nisan'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, Moskova ve Dakka'nın Rus Sputnik V aşısının Bangladeş’te üretimi konusunda ön anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. 27 Nisan’da Bangladeş İlaç İdaresi Genel Müdürlüğü (DGDA) Sputnik V’nin acil kullanımına onay vermişti.

Bangladeş’te geçen pazartesi gününden itibaren AstraZeneca’nın ürettiği aşının ilk bileşeni ile aşılanma, Hindistan'dan teslimat programındaki aksaklıklar nedeniyle askıya alınmıştı. Hindistan, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü'nün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle durdurmuştu.

Bangladeş'te 28 Ocak’ta başlayan toplu aşılamada, bu güne kadar yaklaşık 6 milyon kişi AstraZeneca ile aşılandı. Pandeminin başlangıcından bu yana ülkede 754 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, yaklaşık 11 bin 300 kişi hayatını kaybetti.