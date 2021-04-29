Hindistan’da 1 Mayıs’tan itibaren Sputnik V ile aşılama başlıyor

Moskova Büyükelçisi Varma, basın toplantısında, “1 Mayıs’ta Rus koronavirüs aşısı kullanıma girecek. Bunun aşılamaya büyük katkı sağlayacağını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Hindistan’da Sputnik V üretiminin 3 aşamadan oluşacağını dile getiren Büyükelçi, “İlk aşamada ülkeye hazır aşılar getirilecek, ikincisinde toptan şekilde aşı gelecek ve Hindistan’da ambalajlanacak, üçüncü aşamada aşı Hindistanlı şirketler tarafından aşı üretilecek. Yılda 850 milyon doz aşı üretilmesi planlanıyor, ancak bu rakam artırılabilir” dedi.

Sputnik V aşısının, Kovid-19 mutasyonunun Hindistan’da görülen varyantına karşı etkili olacağından emin olduğunu dile getiren Varma, “Bundan eminim. Gamaleya Merkezi, Sputnik V aşısının, Hindistan’da görülen mutasyonlarla başa çıkacak yetenekte olduğunu anlattı” diye konuştu.

Rusya’dan mayıs başında 150-200 bin doz Sputnik V aşısı almayı beklediklerini dile getiren diplomat, mayıs sonunda bu sayının 3 milyona çıkabileceğini kaydetti.

Hindistan’ın, vatandaşlarını AstraZeneca ve Sputnik V kombinasyonu ile aşılama fırsatını incelediğini de anlatan Varma, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Hindistanlı düzenleyici kurum arasında aşı kombinasyonuyla ilgili görüşmeler yapılıyor. İlk doz olarak AstraZenaca, ikinci doz olarak Sputnik V yapılabilir. Bu kombinasyon henüz görüşülüyor, henüz onay verilmedi, ama mümkün hale gelecekse bu, Hindistan için ek fırsat olacak” diye kaydetti.

Ayrıca tek bir doz halinde uygulanacak olan Sputnik Light koronavirüs aşısının tescili ile ilgili haber beklediklerini söyleyen Büyükelçi, “Bu aşı erişilir hale gelince Hindistanlı düzenleyici tarafından incelenecek ve gereken koşulları karşıladığı tespit edilirse kullanıma alınacak” ifadesini kullandı.