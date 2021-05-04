Sri Lanka’ya Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Sputnik V resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sputnik V ilk partisi Sri Lanka’ya ulaştı” ifadesine yer verildi.

Sri Lanka, mart ayında Sputnik V aşısını tescil etmişti. Sri Lanka’da İlaç Üretimi, Sevkiyatı ve Düzenleme Bakanı Chayya Jayasumana Sputnik V aşısının acil kullanımına izin verildiğini açıklamıştı.

Jayasumana, Gamaleya Araştırma Merkezi’nden aşı talep ettiklerini ve kendilerine verilecek miktarla ilgili teyit beklediklerini söylemişti.

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