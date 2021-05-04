Sri Lanka’ya Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Sputnik V resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sputnik V ilk partisi Sri Lanka’ya ulaştı” ifadesine yer verildi.
Sri Lanka, mart ayında Sputnik V aşısını tescil etmişti. Sri Lanka’da İlaç Üretimi, Sevkiyatı ve Düzenleme Bakanı Chayya Jayasumana Sputnik V aşısının acil kullanımına izin verildiğini açıklamıştı.
Jayasumana, Gamaleya Araştırma Merkezi’nden aşı talep ettiklerini ve kendilerine verilecek miktarla ilgili teyit beklediklerini söylemişti.
The first batch of #SputnikV vaccine arrives in #SriLanka.— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 3, 2021
ஸ்பூட்னிக் வி தடுப்பூசியின் முதல் தொகுதி இலங்கைக்கு வருகிறது.
✌️ pic.twitter.com/JPGrSoGzS9
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)