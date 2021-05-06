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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzaması gündemimizde yok

    © AA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1700)
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" şeklinde yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Oktay, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok" diye konuştu.

    Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

    "Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."

    'Herhalde bunları destekten görmüyorlar'

    Fuat Oktay, muhalefetten gelen pandemi desteklerinin yetersiz olduğu eleştirilerine de yanıt verdi:

    "Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var. KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz var. İşten fesih hakkının kaldırılması var. Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertelemeleri var. Herhalde bunları destekten görmüyorlar."

    '18 aşı çalışması var'

    Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Oktay, çalışma yürüten firmaları sıkı bir takibe aldıklarını söyledi. Oktay devam eden çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

    "Aşı çalışmalarını bir ekosistem olarak düşünürsek içinde kimler varsa tamamını içine alan süreci sıkı bir takip altına aldık. Toplam 18 aşı çalışması var. Bunlardan yedisi başvuru aşamasına gelmişti. Yani insan deneyi aşamasına gelen. Bunları yakın takibe aldık. Yedi firmadan dördü klinik test onayını aldı. Bir tanesi de biraz daha önde, Kayseri'deki."

    Üçüncü hatırlatma dozlarının yerli aşı ile uygulanmasını arzu ettiklerini söyleyen Oktay, "Aşı artık bir güce dönüşmüş durumda. Üretilecek bir aşıyı sadece Türk insanı beklemiyor. Bizden daha yakın takip eden ülkeler var" dedi.

    Oktay, aşıdaki tedariki ile ilgili sıkıntılara da değindi. Çin ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Oktay, "BioNTech ve Sputnik için görüşmeleri de yapıyoruz. Aşılama devam ediyor. Şu anda aşılamada dördüncü sıradayız. Burada çok daha hızlı bir şekilde devamını getireceğiz. Sputnik zaten onayını aldı, görüşmelerini yaptılar, hızlı bir şekilde üretim boyutuna geçecekler" ifadelerini kullandı.

    'Diğer partilerden de anayasa çalışması yapmalarını bekleriz'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa çalışması için ise Oktay, şunları söyledi:

    "Sayın Bahçeli çalışmalarını ilan ettiler. Cumhurbaşkanlığı sistemini daha da güçlendirecek bir modeli ifade ediyorlar. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmanın olması kıymetlidir. Diğer siyasi partilerden de aynı çalışmayı yapmalarını bekleriz. Bu Türkiye'nin gelecğei için çok ciddi bir katkıdır. Bunu olgunlaştırıp milletin huzuruna çıkarmamız lazım."
    'Türkiye bölge ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde ilişkilerini geliştirmeye açık'

    Programda Mısır ile normalleşme süreci de değerlendirildi.

    "Türkiye olarak bölgede tüm bölge ülkeleriyle karşılıklı saygı, toprak bütünlüğüne saygı temelinde ilişkilerimizi geliştirme konusunda açığız" diyen Oktay, şöyle devam etti:

    "Mısır, Doğu Akdeniz komşumuz. Mısır ile akrabalık ilişkilerimiz de var ticari ilişkilerimiz de. Ticari ortaklıklarımız var. Siyasi ilişkiler inişli çıkışlı olabilir ama birlikte hareket ediyor olmak iki ülkenin de çıkarına. Libya ile anlaşmamıza saygı göstererek yeni petrol arayışlarını o bölge sınırları dışında ilan etti. İlişkileri geliştirme ile alakalı gerekli mesajları verdi. İlişkiler hiçbir zaman tamamen kopmamıştı. Şu anda bakan yardımcılığı seviyesinde normalleşme süreci başladı."

    'Kanal İstanbul sonrası da aynı anlaşma devam edecek'

    "Kanal İstanbul sürecinde bizim muhalefetin böyle bir 'istemezük' problemi var. Montrö'yle de bağdaştırmaya çalıştılar. Bu anlaşma da su yolu anlaşması. Kendi boğazlarımızdan neyin geçip geçmeyeceğine neden biz karar veremiyoruz?" diye konuşan Oktay, şöyle devam etti:

    "Kanal İstanbul projesi sonrası da aynı anlaşma devam edecek. Ancak bu anlaşma imzalandığında 6 bin gemi geçerken, şimdi 45 binleri geçti. Boğazlar ne kadarını kaldırabilir? Yapılan bilimsel çalışmalar maksimum 25 bindir. Boğazın bu kaldırması mümkün değildir. Kanal İstanbul yeni bir ticaret fırsatı oluşturuyor. Haftalarca burada bekleyeceğine Kanal İstanbul'dan ücret karşılığı geçebileceksin. Son derece harika bir yapı ortaya çıkacak. Yeter bu kadar tartışma diyoruz ve bu yıl başlıyoruz. Kimse korkmasın, bu Türkiye'ye ilave bir fırsat sağlayacak, aynı zamanda bölge ülkelerinin gelişmesine fırsat sağlayacak."
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1700)
    Etiketler:
    uzatma, gündem, Koronavirüs, tam kapanma, Fuat Oktay
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