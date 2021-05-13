Abhazya'da Rus Sputnik V ile aşılama başladı

Abhazya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı ile toplu aşılamanın başkent Suhum’daki 1 No’lu şehir polikliniğinde başladığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık çalışanlarının yanı sıra, diğer vatandaşların da aşılandığı kaydedildi.

Daha önce, sağlık çalışanlarının özel aşı eğitiminden geçtiği Abhazya’ya 6 bin 500 doz Sputnik V aşısının ulaştırıldığı bildirilmişti. Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre, Abhazya'da salgının başlangıcından bu yana 14 bin 918 vaka tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 868 kişi sağlığına kavuştu.