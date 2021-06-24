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    Kolombiya'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 4 milyonu aştı

    © REUTERS / Luisa Gonzalez
    Koronavirüs salgını
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    Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle virüs görülen kişi sayısı 4 milyonu geçti.

    Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 bin 995 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 27 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı da 26 bin 497 artarak 3 milyon 741 bin 459'a yükseldi.

    Ülkede salgın kaynaklı son 24 saatte 645 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bin 947'ye çıktı.

    Kolombiya'da virüsten en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 182 bin 399 vaka ile başkent Bogota ve 618 bin 29 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

    Aktif vaka sayısının 171 bin 616'ya ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

    Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Johnson&Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 'Janssen' aşısının ilk sevkiyatının ülkeye ulaştığını belirterek, "Bugün 40 farklı kentimizde pilot testlerin uygulanması için 480 bin dozluk ilk Janssen aşısını teslim aldık. Bu aşı tek doz uygulanmasıyla topluma önemli bir bağışıklık kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

    Kolombiya'ya gelen aşı miktarı toplamda 20 milyon 732 bin 624 doza ulaşmış oldu.

    İlk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilen Kolombiya'da, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta olmuştu.

     

    Etiketler:
    Janssen, Koronavirüs aşısı, Johnson&Johnson, vaka, Kovid-19, Koronavirüs, Kolombiya, Fernando Ruiz Gomez
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