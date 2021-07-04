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    koronavirüs aşısı / öğretmen aşı

    Dünya genelinde yapılan aşı 3 milyar 160 milyon dozu geçti: Türkiye 9. sırada

    © AA / Elif Öztürk Özgöncü
    Koronavirüs salgını
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    Dünya genelinde koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 160 milyon dozu aşarken, toplam vaka sayısı 183 milyon 945 bini aştı.

    Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 280 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

    Çin'i; 344 milyon 610 bin ile Hindistan, 328 milyon 810 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 78 milyon 250 bin ile İngiltere, 75 milyon 780 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 52 milyon 680 bin ile İtalya, 52 milyon 136 bin, 46 milyon 450 bin ile Meksika, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 44 milyon 660 bin ile Endonezya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 41 milyon 820 bin ile Rusya, 38 milyon 420 bin ile Kanada, 29 milyon 790 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.

    BAE, Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke

    Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 160 milyon dozu geçti.

    Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 155,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

    BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 152,88, Seyşeller’de 140,92, San Marino'da 131,17, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 125,4, İsrail'de 124,77, Şili'de 119,99, Uruguay'da 116,36, Moğolistan'da 116,22, İngiltere'de 115,27, Katar'da 111,46 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

    Türkiye en çok aşı yapılan 9'uncu ülke

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 52 milyon 136 bin 757 doz aşı yapıldı.

    Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 61,78 oldu. 35 milyon 685 bin 251 kişiye ilk doz, 15 milyon 531 bin 284 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

    Dünyada toplam vaka sayısı 183 milyon 945 bini aştı

    Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izinverilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 183 milyon 945 bini aştı, 3 milyon 981 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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