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    koronavirüs aşı - almanya

    DSÖ'den üçüncü doz açıklaması: Gerekli olup olmadığını henüz bilmiyoruz

    © REUTERS / ALESSIA COCCA
    Koronavirüs salgını
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı üçüncü doz aşıların gerekli olup olmadığına dair henüz kesin veriler elde edilemediği belirtildi.

    DSÖ, Delta varyantının tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte tartışılmaya başlanan üçüncü doz Kovid-19 aşı uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. 

    Açıklamada, üçüncü dozun gerekli olup olmadığını söylemek için henüz yeterince veri elde edilmediği belirtildi. 

    Reuters'a açıklama yapan DSÖ yetkilisi, bu konuda araştırmaların devam ettiğini belirterek, "Mevcut Kovid-19 aşılarının korunma süresinin ne kadar olduğuna ve ek bir dozunun kimler için yararlı olup olmayacağı konusunda sınırlı veri bulunmakta" dedi. 

    'Tek doz aşı Delta varyantına karşı yüzde 10 etkili'

    Bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir araştırmada Pfizer-BioNtech veya AstraZeneca aşısının tek dozunun Delta varyantına karşı yüzde 10 etkili olduğu belirtildi. 

    Hindistan'da gerçekleştirilen araştırmaya göre, iki doz aşılanmanın ardından ise bu oranın yüzde 95'e çıktığı belirlendi. 

    ABD ve Fransa'da nüfusun yarısına yayıldı

    Öte yandan, Delta varyantının hızla yayıldığı ülkelerden birinin de Fransa olduğu belirtildi. 

    Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Fransa'daki Kovid-19 enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 50'si Delta varyantı" dedi. 

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) de son verilere göre, Delta varyantının ülkede baskın olan Alfa varyantını geçtiğini ve nüfusun yüzde 51.7'sinde görüldüğünü bildirdi. 

    CDC Direktörü Rochelle Walensky, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99.5'inin aşı olmayanlar olduğunu söyledi. 

    Fransa'da toplam vaka sayısı 5 bin 799 olarak bildirilirken ölü sayısı ise 11 bin 284 olarak açıklandı. ABD'de ise toplam vaka sayısı 35 milyona yaklaşırken ölenlerin sayısı 622 bin oldu. 

    İsrail'de iki hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü

    Halkın büyük çoğunluğunun aşılandığı İsrail'de ise iki hafta ardından Kovid-19 kaynaklı 2 can kaybı yaşandı. 

    Holon kentindeki Wolfson Tıp Merkezi, hayatını kaybeden 2 kişiden birinin aşılanmamış 48 yaşında bir adam olduğunu ve yüksek tansiyonun dışında hiçbir rahatsızlığı olmadığını açıkladı.  Ailesi ise, aşı yaptırmaya ikna etmeye çalıştıklarını ve için başarısız olduklarını dile getirdi. Diğer ölüm ise, Hayfa'daki Rambam Tıp Merkezi'ne kaldırılan ve virüse karşı daha önce iki doz aşısını tamamlayan 86 yaşındaki bir adam olduğu belirtildi.

    İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Haziran'dan bu yana virüse bağlı 2 can kaybının daha kayıtlara geçmesiyle ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 432’ye yükseldiği duyuruldu. Ülke genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı ise 844 bin 989 olarak açıklandı.

    Açıklamada, yaklaşık 9.3 milyon olan bütün İsrail nüfusunun neredeyse birinci doz aşısı aldığı ve 5.2 milyon ikinci doz aşının yapıldığı belirtildi.

    Etiketler:
    İsrail, ABD, BioNTech, Fransa, delta varyantı, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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