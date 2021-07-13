Vietnam, Sputnik V aşısından 40 milyon doz satın almak için Rusya ile görüşecek

Vietnam hükümetinin resmi bilgi portalında yayınlanan açıklamaya göre Başbakan Pham Minh Chinh, Vietnam’ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den 40 milyon doz satın almak amacıyla Rusya ile görüşmesi için ilgili kararnameyi bugün onayladı.

Vietnam Sağlık Bakanlığı’nın Başbakan tarafından onaylanan önerisine göre Vietnamlı T&T şirketi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Sputnik V aşısından 40 milyon dozun ticari teslimatına ilişkin görüşmeler yapacak. Vietnamlı şirket, aşı satın alımlarını kendi fonlarıyla finanse edecek.

Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği üzere Vietnam tarafı daha önce RDIF ile 2021 yılı içinde 20 milyon doz aşının tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Vietnam ayrıca kendi topraklarında Sputnik V aşısının üretimi için Rusya ile yılda 100 milyon doz aşı kapasitesine sahip bir tesis kurmanın imkanlarını görüşüyor.

Vietnam bu yıl Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer ve Moderna aşılarının üreticileri ile yaptığı teslimat anlaşmaları sayesinde yabancı üreticilerden toplam 105 milyon doz aşı elde etmeyi planlıyor.

Vietnam’da Kovid-19 aşılama kampanyası mart ayında başladı, şimdiye kadar toplam 96 milyon kişilik nüfusa sahip olan Vietnam’da aşılama yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayabildi.

Kovid-19’un Yayılmasını Önleme ve Kontrol Ulusal Koordinasyon Komitesi'ne göre Vietnam'da pandeminin başladığı Ocak 2020'den bu yana 31 bin 590 vaka tespit edildi. Koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti. 22 bin 192 kişi de doktor gözetiminde kalmaya devam ediyor.