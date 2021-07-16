'Kokteyl aşı’ yönteminin öncüsü Sputnik V, yakında diğer üreticiler ile yeni işbirlikleri duyuracak

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının başından beri, bir aşının bileşenlerinin diğeriyle birleştirilmesi ile daha güçlü bir karışım elde edilmesinin amaçlandığı kokteyl yönteminin öncü ürünü olan Sputnik V aşısının geliştiricileri, yakında başka aşı geliştiricileri ile yeni işbirlikleri duyuracaklarını belirtti.

Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Twitter hesabından ‘kokteyl aşısının yeni savunucularına’ hitaben yapılan açıklamada, “AstraZeneca ile şubat ayında ortak denemelere ilk olarak başlayan bizdik ve yakında yeni işbirliklerinin duyurusunu yapacağız” denildi.

Rus aşısının geliştiricileri açıklamalarında, “Diğer aşı üreticilerini de bu ‘karıştır & eşleştir denemelerinde’ bizimle işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Zira küresel anlamda herkes için bağışıklığa giden yol bu!” çağrısını yaptı.

Vaccine cocktail advocates, we were the 1st to start joined trials with AstraZeneca in February and will be announcing more collaborations soon. We urge other vaccine producers to join forces with us for mix & match trials. This is the way to immunity for the global community! https://t.co/SVToGxysmH — Sputnik V (@sputnikvaccine) July 15, 2021

Sputnik V aşısının kendisi de bir ‘kokteyl aşısı.’ Zira formülü iki farklı vektör içeriyor.

Bunun yanında söz konusuTwitter açıklaması, AB’nin ilaç otoritesi Ema’nın, birinci doz olarak bir aşı, ikinci doz olarak başka bir aşının uygulanmasının daha iyi bağışıklık oluşturup oluşturmadığının anlaşılması için, Pfizer ve AstraZeneca işbirliği ile yapılan denemelere destek verdiğini açıkladığı bir döneme denk geliyor.

Sputnik V geliştiricilerinin AstraZenaca ile işbirliği ise senenin başında, Oxford Üniversitesi ile İngiltere’de geliştirilen bu aşının etkinlik düzeyinin beklentinin altında kalmasını başlamıştı. Rusya tarafının çağrısı ile başlatılan denemeler sırasında AstraZenaca’nın etkinlik oranının, ikinci doz olarak Sputnik V aşısının uygulanması ile ne düzeyde artırabileceği ölçülmüştü.

Sputnik V ile Oxford/AstraZeneca aynı prensipte geliştirilmiş iki aşı. Viral vektör ismi verilen bu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.

Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.