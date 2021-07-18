70 bini aşkın kişi incelendi: Koronavirüsü ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında organ hasarı oluştu

The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, gençler de koronavirüse karşı en az 50 yaş üstündeki hastalar kadar risk altında bulunuyor. Araştırma, 19 ile 49 yaş arasındaki hastanede tedavi edilen Kovid-19 hastalarının yüzde 40'ının böbrekleri, akciğerleri veya diğer organları ile ilgili sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan yeni çalışma, 2020'de Kovid'in ilk dalgasında 302 hastanede tedavi gören her yaştan 73 bin 197 yetişkini inceledi. Çalışmayı yöneten Profesör Calum Semple, "Veriler, Kovid'in grip kadar basit olmadığı gerçeğini güçlendiriyor ve genç yetişkinlerin bile önemli komplikasyonlar yaşadığını gösteriyor” dedi.

İngiltere'deki yedi üniversite ve Sağlık ve Sosyal Bakım ve Halk Sağlığı Departmanı'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, Kovid-19 için hastanede tedaviye ihtiyaç duyanlarda meydana gelen "komplikasyon" sayısına baktı.

Genel olarak, tüm yetişkin hastaların yaklaşık yarısı hastanede kaldıkları süre boyunca en az bir komplikasyon yaşadı. En yaygın olanı ise, böbrek hasarıydı, onu akciğer ve kalp hastalıkları izledi.

Bununla birlikte, en fazla komplikasyon sayısı 50 yaşın üzerindekilerde görüldü ve hastaların yüzde 51’i en az bir sorun bildirdi. Ancak daha genç yaş gruplarında da yaygın sorunlar görüldü.

30-39 yaşındakilerin yüzde 37'si ve 40-49 yaşındakilerin yüzde 44'ü, en az bir komplikasyona sahipti.

Diğer taraftan doktorlar, ağır bir Kovid hastalığının organ hasarına nasıl yol açtığını henüz tam olarak bilmiyorlar. Ancak, bazı durumlarda vücudun kendi bağışıklık sisteminin iltihaplanmaya neden olan bir yanıtı tetikleyebileceği ve sağlıklı dokuya zarar verebileceği düşünülüyor.

The Lancet adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışma, önceden var olan rahatsızlıkları olanların komplikasyon bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu, ancak daha önce sağlıklı olan genç bireylerde bile riskin yüksek olduğunu buldu.

Araştırma, pandeminin ilk dalgasında 17 Ocak ve 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında, yani aşılar bulunmadan ve virüsün yeni varyantları tespit edilmeden önce gerçekleştirildi.

Çalışmanın yazarları, verilerin, hastaneye başvuru sırasında daha şiddetli Kovid semptomları olan kişilerin ciddi sağlık sorunları yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürerek, bu son dalgada aşıların hastalığın şiddetini azaltmadaki önemini gösterdiğini söyledi.

Öte yandan araştırma, yalnızca hastanede kalış sırasındaki kısa vadeli komplikasyonlara bakmak için tasarlandı, ancak bazı organ hasarlarının devam edebileceğine ve uzun Kovid olarak bilinen bir form haline gelebileceğine dair kanıtlar var.

İskoçya’da yer alan Edinburgh Üniversitesi'nde kıdemli klinik öğretim görevlisi ve yoğun bakım tıbbı danışmanı Dr Annemarie Docherty, "Böbrekleriniz veya kalbinizle ilgili bu tür sorunların daha uzun vadeli komplikasyonlara dönüşebileceğini diğer bulaşıcı hastalıklardan biliyoruz. Bence bunun Kovid-19 ile aynı olabileceğini beklemek mantıklı” diye konuştu.